Первая ракетка Украины проиграл на старте турнира в Сан-Марино
Сачко в трех сетах проиграл шестому сеяному
около 1 часа назад
Фото: btu.org.ua
Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 213) в первом круге турнира серии Challenger в Сан-Марино проиграл шестому сеяному Федерико Агустино Гомесу (ATP, 210) 2:6, 6:4, 6:7 (6).
За 2 с половиной часа на корте украинец 1 раз подал навылет, реализовал 2 брейк-пойнта из пяти и 5 раз ошибся при подаче. Аргентинец сделал 8 эйсов, 3 брейка и 8 «двойных». Это была первая личная дуэль теннисистов.
Сборная Украины определилась с местом проведения домашнего матча Кубка Дэвиса.
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