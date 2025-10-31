Олег Шумейко

Вероника Подрез (WTA, 317) в четвертьфинале турнира серии ITF35 во Франции победила первую сеяную Армони Тан (WTA, 243) 7:5, 6:3.

За 1 час 47 минут на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 5 брейк-поинтов из шестнадцати и трижды ошиблась при подаче. Француженка сделала 3 эйса, 2 брейка и 5 «двойных».

В полуфинале Подрез сыграет с четвертой сеяной соревнований Анук Петерс (WTA, 334).

Напомним, что Дарья Снигур добралась до полуфинала турнира в Глазго.