Подрез сыграет в четвертьфинале турнира во Франции
Украинка в двух сетах обыграла местную теннисистку
около 1 часа назад
Фото: btu.org.ua
Вероника Подрез (WTA, 317) во втором круге турнира серии ITF35 во Франции обыграла Жюли Миятович (WTA, 1469) 6:4, 6:2.
За час с четвертью на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-поинтов из семи и 5 раз ошиблась при подаче. Француженка сделала 4 эйса, 2 брейка и 11 «двойных». Это была первая личная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Подрез станет победительница матча Армони Тан – Мари Векерле.
Напомним, что накануне Вероника выиграла титул на соревнованиях в Пуатье.
