Подрез после титула удачно стартовала на турнире во Франции
Украинка в двух сетах победила местную теннисистку
39 минут назад
Фото: btu.org.ua
Вероника Подрез (WTA, 317) в первом круге турнира серии ITF35 во Франции обыграла Диану Мартинову (WTA, 608) 6:1, 7:5.
За полтора часа на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из тринадцати и 2 раза ошиблась при подаче. Француженка сделала 1 эйс, 2 брейка и одну «двойную». Это была первая очная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Подрез станет Жули Миятович.
Напомним, что накануне Вероника выиграла титул на соревнованиях в Пуатье.
