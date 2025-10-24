Подрез пробилась в полуфинал турнира во Франции
Украинка в двух сетах обыграла представительницу Чехии
Вероніка Подрез (WTA, 427) в четвертьфинале турнира серии ITF75 во французском Пуатье победила Вендулу Вальдманнову (WTA, 366) 6:4, 6:4.
За полтора часа на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 4 брейк-поинта из семи и 1 раз ошиблась на подаче. Чешка сделала 2 брейка и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
В полуфинале Подрез встретится с первой сеяной Клерви Нгунуе (WTA, 178).
Напомним, что Александра Олейникова вышла в четвертьфинал турнира в Бразилии.
