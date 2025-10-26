Олег Шумейко

Вероника Подрез (WTA, 427) в финале турнира серии ITF75 во французском Пуатье одержала победу над третьей сеяной соревнований Франсиской Жорже (WTA, 236) 7:5, 2:6, 6:4.

За 2 с четвертью часа на корте украинка реализовала 7 брейк-поинтов из тринадцати и 13 раз ошиблась при подаче. Португалка сделала 3 эйса и 7 брейков. Это была первая очная встреча теннисисток.

Отметим, что это седьмой титул Подрез в рамках турниров от ITF и самый крупный в карьере.

