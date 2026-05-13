Сергей Разумовский

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 152) завершила борьбу на грунтовом турнире серии WTA 125 в Париже. В матче второго раунда украинка не смогла пройти представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (WTA 77).

Поединок 1/8 финала длился 1 час 10 минут и завершился победой Путинцевой в двух сетах — 6:4, 6:0. Для теннисисток это была первая очная встреча в профессиональной карьере.

Первый сет складывался для Подрез довольно перспективно. Украинская теннисистка активно начала матч и смогла повести со счетом 3:1, создав себе хорошее преимущество. Однако удержать его Веронике не удалось. Путинцева постепенно выровняла игру, начала чаще заставлять украинку ошибаться и перехватила инициативу.

После этого представительница Казахстана выиграла ключевые розыгрыши в конце партии и забрала первый сет со счетом 6:4. Во второй партии преимущество Путинцевой стало еще ощутимее. Подрез не смогла навязать борьбу сопернице, тогда как Юлия уверенно контролировала ход игры и завершила сет без проигранных геймов — 6:0.

Для Вероники Подрез это был уже пятый матч в сезоне против соперницы из топ-100 мирового рейтинга. Украинка потерпела в таких поединках второе поражение, что одновременно подтверждает ее заметный прогресс и способность конкурировать с теннисистками более высокого уровня.

Несмотря на вылет во втором раунде, выступление Подрез в Париже можно считать полезным. Украинка начала турнир с квалификации и в целом одержала в столице Франции две победы. Сначала она обыграла Го Ханьюй, а затем смогла пройти опытную американку Слоан Стивенс.

Юлия Путинцева, в свою очередь, стартовала на турнире с победы над Маккартни Кесслер, а после успеха в матче против Подрез продолжит борьбу за выход на следующую стадию. В четвертьфинале представительница Казахстана сыграет с победительницей пары Диан Парри — Хлое Паке.

Украинское представительство на турнире WTA 125 в Париже еще не завершилось. Борьбу продолжит Юлия Стародубцева, которая 13 мая проведет матч второго круга против китаянки Чжан Шуай.

Для Вероники Подрез следующим важным этапом станет участие в квалификации Ролан Гаррос. На следующей неделе украинка впервые в карьере сыграет в отборе турнира серии Grand Slam, что станет для нее новым важным опытом на высшем уровне.