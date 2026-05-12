Ястремская прервала серию поражений и вышла в 1/8 финала турнира в Парме
Украинка одержала победу в двух сетах
34 минуты назад
Даяна Ястремская (WTA 52) начала выступления с победы на грунтовом турнире категории WTA 125 в итальянской Парме. В первом круге украинка обыграла аргентинку Викторию Босио (WTA 307), которая пробилась в основную сетку через квалификацию.
Матч длился 1 час и 26 минут. Украинская теннисистка в ходе матча реализовала все пять брейк-поинтов и потеряла четыре гейма на своей подаче.
Эта победа позволила Ястремской прервать серию из трех поражений подряд.
WTA 125 Парма (Италия). 1/16 финала
Виктория Босио (Аргентина) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:7 (3), 3:6
В следующем раунде Даяна Ястремская встретится с бельгийкой Ганне Вандевинкель (WTA 98).
