Стародубцева с победы стартовала на турнире в Париже, впервые обыграв Престон.
Украинка триумфировала в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) успешно преодолела первый круг грунтового турнира категории WTA 125 в столице Франции. В стартовом поединке украинка обыграла австралийку Тайлу Престон (WTA 126).
Матч длился 1 час и 35 минут и завершился победой Юлии в двух сетах.
WTA 125 Париж (Франция). Грунт. 1/16 финала
Тайла Престон (Австралия) — Юлия Стародубцева (Украина) — 4:6, 4:6
За место в четвертьфинале соревнований украинка посоревнуется с опытной представительницей Китая Чжан Шуай.
