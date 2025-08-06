Денис Седашов

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису-2025 объявили рекордные призовые. Общий призовой фонд составит $90 миллионов, что на 20% больше, чем в 2024 году.

Это крупнейшие выплаты среди всех турниров Grand Slam. Победитель US Open-2025 в одиночном разряде получит $5 миллионов, тогда как, для сравнения:

чемпион Australian Open — $2,15 млн ,

Roland Garros — $2,9 млн ,

Wimbledon — $4,11 млн.

Призовые US Open-2025 (одиночный разряд):

Чемпион – $5 000 000

Финалист – $2 500 000

Полуфинал – $1 260 000

1/4 финала – $660 000

1/8 финала – $400 000

3 раунд – $237 000

2 раунд – $154 000

1 раунд – $110 000

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