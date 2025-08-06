Призовые US Open-2025 выросли на 20% — опубликованы суммы
Победитель получит $5 000 000
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Организаторы Открытого чемпионата США по теннису-2025 объявили рекордные призовые. Общий призовой фонд составит $90 миллионов, что на 20% больше, чем в 2024 году.
Это крупнейшие выплаты среди всех турниров Grand Slam. Победитель US Open-2025 в одиночном разряде получит $5 миллионов, тогда как, для сравнения:
чемпион Australian Open — $2,15 млн,
Roland Garros — $2,9 млн,
Wimbledon — $4,11 млн.
Призовые US Open-2025 (одиночный разряд):
Чемпион – $5 000 000
Финалист – $2 500 000
Полуфинал – $1 260 000
1/4 финала – $660 000
1/8 финала – $400 000
3 раунд – $237 000
2 раунд – $154 000
1 раунд – $110 000
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