Радукану разгромно проиграла Рыбакиной в третьем круге US Open-2025
Казахстанская теннисистка одержала победу в двух сетах
32 минуты назад
Фото: Getty Images
Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану (36 WTA) потерпела поражение в третьем круге Открытого чемпионата США-2025. Ее победила триумфаторша Wimbledon-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10 WTA) — 6:1, 6:2.
За выход в четвертьфинал она встретится с победительницей матча между Маркетой Вондроушовой (Чехия) и Жасмин Паолини (Италия).
Женский турнир одиночного разряда US Open-2025 продолжается с 24 августа по 6 сентября.
