Сегодня, 29 августа, в 14:00 по киевскому времени в Монако прошло жеребьёвка основного этапа Лиги конференций сезона 2025/26. Украину в турнире представят два клуба – Динамо Киев и Шахтёр Донецк.

Перед жеребьёвкой все 36 участников были распределены на шесть корзин по шесть команд, в зависимости от клубного рейтинга УЕФА. Донецкий Шахтёр оказался в первой корзине, а киевляне – во второй.

Как и в прошлом сезоне, Лига конференций пройдёт по новому формату: вместо привычных групп предусмотрена единая турнирная таблица из 36 команд. На основном этапе запланировано шесть туров. Восемь лучших клубов напрямую выходят в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, продолжат борьбу через стадию 1/16 финала.

