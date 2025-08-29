Олег Шумейко

Катарина Завацкая (WTA, 477) в четвертьфинале турнира серии ITF50 в Польше обыграла вторую сеяную соревнований Еву Веддер (WTA, 235) 7:5, 4:6, 6:3.

За 3 часа на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 9 брейк-поинтов из пятнадцати и 1 раз ошиблась при подаче. Нидерландка сделала 1 эйс, 8 брейков и 5 «двойных». Это была третья встреча теннисисток – Катарина выиграла все матчи.

Следующей соперницей Завацкой станет третья сеяная Тайра Катерина Грант (WTA, 232).

Напомним, что Марта Костюк вышла в третий круг US Open.