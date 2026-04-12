Сергей Разумовский

19-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез впервые в карьере прошла в основную сетку турнира категории WTA 250. Для молодой украинки это знаковое достижение.

Свой путь в основную сетку соревнований во французском Руане Подрез начала в квалификации с победы над японкой Момоко Кобори, занимающей 422-е место в мировом рейтинге WTA. В решающем матче украинка встретилась с гораздо более рейтинговой соперницей — чешкой Доминикой Салковой, 124-й ракеткой мира. Несмотря на статус оппонентки, Вероника провела очень уверенный матч и одержала победу в двух сетах — 6:0, 6:4.

Подрез впервые в своей профессиональной карьере сыграет в основной сетке турнира WTA 250, пройдя первую в карьере квалификацию. Ранее она выступала только на турнирах серии ITF и в «челленджерах».

В Руане Подрез станет третьей представительницей Украины в основном раунде соревнований. Ранее участие в турнире также обеспечили Марта Костюк и Александра Олийныкова.

Матчи основной сетки турнира WTA 250 в Руане состоятся с 13 по 19 апреля.

