Сачко потерпел поражение от сеянного в квалификации турнира ATP в Гонконге.
Украинец в двух сетах уступил Кипсону
7 минут назад
Фото: ФТУ
Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 169) проиграл в полуфинале квалификации турнира серии ATP250 в Гонконге шестому сеяному Патрику Кипсону (ATP, 118) 2:6, 3:6.
За полтора часа на корте украинец 8 раз подал навылет, реализовал 1 брейк-пойнт из восьми и трижды ошибся при подаче. Американец сделал 12 эйсов, 4 брейка и два «двойных». Это была первая очная встреча теннисистов.
Напомним, что Сачко выступит в квалификации Australian Open-2026.
