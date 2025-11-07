Олег Гончар

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 222) не смог пробиться в финал турнира серии ATP 250 во французском Меце. В полуфинале 28-летний украинец уступил американцу Лернеру Тьену (ATP 38) со счетом 1:6, 4:6.

Матч длился 58 минут. Сачко выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного из трех брейк-пойнтов. Американец уверенно действовал на подаче и контролировал игру с первых геймов. Для украинца это была первая встреча с Тьеном на профессиональном уровне.

Несмотря на поражение, выступление в Меце стало самым успешным в карьере Сачко. Он прошел в полуфинал как «лаки-лузер» после поражения в финале квалификации, но затем одолел трех соперников подряд: французов Джованни Мпетши Перрикара (ATP 59) и Клемана Табюра (ATP 243), а также третьего сеяного — казахстанца Александра Бублика (ATP 13).

Виталий стал первым украинцем с 2017 года, кто добрался до полуфинала турнира уровня ATP — последний раз это делал Александр Долгополов.