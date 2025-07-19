Сачко пробился в финал Challenger
Украинец в паре с Каролем победил в двух сетах
41 минуту назад
Фото: btu.org.ua
Виталий Сачко и Милош Кароль в полуфинале турнира серии Challenger в Сан-Марино обыграли Эндрю Полсона и Михаэля Врбенски 6:4, 6:2.
За час и четверть на корте украино-словацкий тандем 5 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из семи и трижды ошибся при подаче. Чехи сделали 1 эйс и две «двойные».
В матче за титул Сачко и Кароль встретятся с первыми сеяными Каролем Джевецки и Реем Хо.
Ранее сборная Украины определилась с местом проведения домашнего матча Кубка Дэвиса.
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