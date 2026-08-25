«Счастливая жена — счастливая жизнь»: Монфис прокомментировал выступление в парном разряде со Свитолиной
Француз лаконично прокомментировал выступление в смешанном разряде US Open со своей женой
Французский теннисист Гаэль Монфис поделился эмоциями после выхода в полуфинал смешанного парного разряда US Open вместе со своей женой, украинкой Элиной Свитолиной.
На вопрос журналиста о том, легче ли ему играть, когда партнерша на корте является и партнершей в жизни, французский спортсмен ответил коротко.
Счастливая жена — счастливая жизнь.
Напомним, украинско-французский дуэт победил первых сеяных турнира и вышел в 1/2 финала американского Мейджора.
Свитолина и Монфис вышли в полуфинал микста на US Open-2026.