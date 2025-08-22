Олег Гончар

23-кратная чемпионка турниров Grand Slam Серена Уильямс, которой сейчас 43 года, рассказала о потере более 14 килограммов. Слова теннисистки привел портал People.

По словам Серены, она потеряла много килограммов благодаря препарату на основе гормона, который регулирует аппетит. Уильямс отметила, что ранее, несмотря на интенсивные тренировки и правильное питание, не могла вернуться к желаемому весу после вторых родов в 2023 году.

«Что бы я ни делала, я не могла достичь нужного веса. Было очень неприятно, ведь я всегда упорно трудилась и знала, как быть лучшей, но изменений не было». Серена Уильямс

После использования препарата Уильямс почувствовала значительное улучшение: стала активнее, суставы перестали болеть, а движения стали легче.

Уильямс также затронула тему давления на женщин из-за внешности, признав, что пережила критику своего тела, особенно после родов.

«Я всегда была уверена в себе и не чувствовала давления, но понимала, что вес после родов трудно сбросить. Серена Уильямс

На старых фото я выгляжу замечательно, будь то стройнее или полнее — главное любить себя.»

Напомним, ранее сестра Серены Винус получила приглашение на US Open.