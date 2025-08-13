Винус Уильямс получила уайлд-кард на US Open-2025
Также пропуск получила Каролин Гарсия
42 минуты назад
Стали известны теннисисты, которые получили уайлд-кард на Открытый чемпионат США — US Open-2025. Список опубликовала пресс-служба турнира.
Среди самых известных имен — 45-летняя американка Винус Уильямс и бывшая четвертая ракетка мира из Франции Каролин Гарсия.
Женщины, которые получили уайлд-кард:
Винус Уильямс, Клерви Нгуну, Джульетта Пареха, Кэти Макнелли, Валери Глозман, Алисса Ан (все — США), Каролин Гарсия (Франция) и Талия Гибсон (Австралия).
Мужчины, которые получили уайлд-кард:
Брендон Холт, Нишеш Басаваредди, Тристан Бойер, Эмилио Нава, Стефан Достанич, Дарвин Бланч (все — США), Валентин Ройер (Франция) и Тристан Скулкейт (Австралия).
