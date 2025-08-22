Дорошчук виграл этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Украинец не показал хороший результат, но выиграл этап
38 минут назад
На этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе прошли соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин. Украину представили Олег Дорощук и Дмитрий Никитин.
Дорощук с первой попытки взял 2.14 м, 2.18 м и 2.22, после чего стало понятно, что он попал в призовую тройку, поскольку эта высота стала барьером для остальных.
Затем Олег с первой попытки взял высоту 2.25, тогда как Томас Кармой из Бельгии сделал это с третьей, а Ромейн Бекфорд завершил выступления и стал третьим.
Высоту 2.28 м Дорощук и Кармой не взяли с двух попыток и последнюю перенесли на 2.30 м. Ее они тоже не взяли, но по меньшему количеству попыток Олег выиграл соревнования.
Бриллиантовая лига. Брюссель. Прыжки в высоту
- Олег Дорощук — 2.25 м
- Томас Кармой — 2.25 м
- Ромейн Бекфорд — 2.22 м
Последнее десятое место занял украинец Дмитрий Никитин, который взял с третьей попытки планку 2.14 м, но не преодолел 2.18 м.
Напомним, украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко на дождливом этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне стала шестой, а олимпийская чемпионка Ярослава Магучих — последняя.