Олег Гончар

На этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе прошли соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин. Украину представили Олег Дорощук и Дмитрий Никитин.

Дорощук с первой попытки взял 2.14 м, 2.18 м и 2.22, после чего стало понятно, что он попал в призовую тройку, поскольку эта высота стала барьером для остальных.

Затем Олег с первой попытки взял высоту 2.25, тогда как Томас Кармой из Бельгии сделал это с третьей, а Ромейн Бекфорд завершил выступления и стал третьим.

Высоту 2.28 м Дорощук и Кармой не взяли с двух попыток и последнюю перенесли на 2.30 м. Ее они тоже не взяли, но по меньшему количеству попыток Олег выиграл соревнования.

Бриллиантовая лига. Брюссель. Прыжки в высоту

Олег Дорощук — 2.25 м Томас Кармой — 2.25 м Ромейн Бекфорд — 2.22 м

Последнее десятое место занял украинец Дмитрий Никитин, который взял с третьей попытки планку 2.14 м, но не преодолел 2.18 м.

Напомним, украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко на дождливом этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне стала шестой, а олимпийская чемпионка Ярослава Магучих — последняя.