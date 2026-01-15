Шесть украинок узнали соперниц на старте Australian Open-2026
Представительницы Украины сыграют в основной сетке
около 4 часов назад
Еліна Свитолина. Фото: j48tennis.ne
На Australian Open-2026 в Мельбурне 18 января стартует основная сетка, где три украинки будут сеяными в основной сетке женского одиночного разряда: Элина Свитолина (12), Марта Костюк (20) и Даяна Ястремская (26). Уже третий год подряд, когда три украинки попадают в посев. Свитолина играет турнир 13-й раз, лучший результат — четвертьфинал (2018, 2019, 2025). Костюк выступает в седьмой основной сетке, доходила до четвертьфинала два года назад. Ястремская также в седьмой основной сетке, полуфинал-2024 — лучший результат украинок на мейджоре. Александра Олейникова дебютирует в основной сетке Грендслэма и сыграет с действующей чемпионкой Мэдисон Киз (9). В квалификации Юлия Стародубцева встретится с Айлой Томлянович, которую победила в прошлом году в Пекине, а Ангелина Калинина — с Ван Синьюй. Напомним, Снигур не смогла пробиться в основную сетку Australian Open. - **Элина Свитолина (WTA 12) - Кристина Букша (WTA 51)** - **Марта Костюк (WTA 20) - Эльза Жакмо (WTA 58)** - **Даяна Ястремская (WTA 27) - Елена-Габриэла Русе (WTA 79)** - **Александра Олейникова (WTA 90) - [9] Мэдисон Кис (WTA 9)** - **Юлия Стародубцева (WTA 110) - Айла Томлянович (WTA 76)** - **Ангелина Калинина (WTA 178) - Ван Синьюй (WTA 43)**
