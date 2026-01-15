Калинина не без проблем прошла в основную сетку Australian Ope
Украинка потратила на матч три сета
В финале квалификации Australian Open украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 178) победила польку Майю Хвалинськую (WTA 145) со счетом 7:5, 2:6, 6:1.
Матч длился 126 минут, в течение которых Калинина подала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь из восемнадцати брейк-пойнтов.
Хвалинская эйсов не подавала, сделала три двойные ошибки и реализовала три из пяти брейков.
Для теннисисток это был первый очный матч.
Ранее первой в основную сетку из квалификации прошла Юлия Стародубцева.
Также сообщалось, что три украинские теннисистки будут сеяными на Australian Open.
