Стародубцева победила Томову и вышла в основную сетку Australian Ope
Украинка выиграла в двух сетах
около 8 часов назад
Юлия Стародубцева. Фото: j48tennis.ne
В финале квалификации Australian Open украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) победила болгарку Викторию Томову (WTA 128) со счетом 7:6, 6:2.
Матч длился 106 минут, в течение которых Стародубцева подала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три из тринадцати брейк-пойнтов.
Томова эйсов не подавала, сделала две двойные ошибки и реализовала один из трех брейков.
Ранее сообщалось, что три украинские теннисистки будут сеяными на Australian Open.
