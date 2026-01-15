Олег Гончар

В финале квалификации Australian Open украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) победила болгарку Викторию Томову (WTA 128) со счетом 7:6, 6:2.

Матч длился 106 минут, в течение которых Стародубцева подала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три из тринадцати брейк-пойнтов.

Томова эйсов не подавала, сделала две двойные ошибки и реализовала один из трех брейков.

Ранее сообщалось, что три украинские теннисистки будут сеяными на Australian Open.