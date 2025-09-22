Швентек лидирует по количеству побед в сезоне
Польская теннисистка обошла Соболенко
около 1 часа назад
Ига Швентек / Фото: j48tennis.net
Шестикратная победительница турниров Grand Slam, вторая ракетка мира Ига Швентек вышла в лидеры по количеству побед в этом сезоне.
На данный момент в активе Швентек 57 побед. Этот показатель позволил польской теннисистке обойти лидерку рейтинга Арину Соболенко.
21 сентября Швентек завоевала титул на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 7:5.
Для 24-летней Иги это 25-й титул WTA в карьере и второй в 2025 году. Швентек выиграла 14 из 15 последних матчей.
Поделиться