Олег Гончар

В четвертом раунде US Open польская теннисистка Ига Швентек (WTA 2) победила россиянку Екатерину Александрову (WTA 12) со счетом 6:3, 6:1.

Матч длился 66 минут, за которые Швентек подала семь эйсов против двух у соперницы. При этом обе теннисистки допустили по четыре двойные ошибки.

Также Ига реализовала пять из восьми брейков против одного из четырех у оппонентки.

В следующем круге Швентек сыграет с победительницей встречи между Амандой Анисимовой и Беатрис Хаддад Майей.

