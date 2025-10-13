Швентек вышла на вторую позицию по призовым в истории WTA.
Польская теннисистка приблизилась к Серене Уильямс
около 2 часов назад
Ига Швентек
Шестикратная победительница турниров Grand Slam и вторая ракетка мира Ига Швентек обошла семикратную чемпионку мейджоров Винус Уильямс по сумме призовых на турнирах WTA.
Швентек заработала $42 945 490, что позволило ей занять второе место в историческом рейтинге призовых. Впереди только Серена Уильямс с $94 816 730. Винус Уильямс опустилась на третью позицию с $42 867 364.
Топ-10 теннисисток по призовым в истории WTA:
- Серена Уильямс (США) – $94 816 730
- Ига Швентек (Польша) – $42 945 490
- Винус Уильямс (США) – $42 867 364
- Арина Соболенко (Беларусь) – $42 480 621
- Симона Халеп (Румыния) – $40 236 618
- Виктория Азаренко (Беларусь) – $38 890 473
- Мария Шарапова (Россия) – $38 777 962
- Петра Квитова (Чехия) – $37 653 615
- Каролин Возняцки (Дания) – $36 479 231
- Анжелика Кербер (Германия) – $32 545 460
Напомним, Кори Гауфф победила Джессику Пегулу в американском дерби и стала победительницей «тысячника» в Ухане.
