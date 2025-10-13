Олег Гончар

Шестикратная победительница турниров Grand Slam и вторая ракетка мира Ига Швентек обошла семикратную чемпионку мейджоров Винус Уильямс по сумме призовых на турнирах WTA.

Швентек заработала $42 945 490, что позволило ей занять второе место в историческом рейтинге призовых. Впереди только Серена Уильямс с $94 816 730. Винус Уильямс опустилась на третью позицию с $42 867 364.

Топ-10 теннисисток по призовым в истории WTA:

Серена Уильямс (США) – $94 816 730 Ига Швентек (Польша) – $42 945 490 Винус Уильямс (США) – $42 867 364 Арина Соболенко (Беларусь) – $42 480 621 Симона Халеп (Румыния) – $40 236 618 Виктория Азаренко (Беларусь) – $38 890 473 Мария Шарапова (Россия) – $38 777 962 Петра Квитова (Чехия) – $37 653 615 Каролин Возняцки (Дания) – $36 479 231 Анжелика Кербер (Германия) – $32 545 460

Напомним, Кори Гауфф победила Джессику Пегулу в американском дерби и стала победительницей «тысячника» в Ухане.