Олег Шумейко

Третья ракетка мирового рейтинга Коко Гофф в финале турнира серии WTA1000 в китайском Ухане победила Джессику Пегулу (WTA, 6) 6:4, 7:5.

За 1 час 42 минуты на корте Коко 4 раза подала навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из восьми и 8 раз ошиблась при подаче. Пегула сделала 4 брейка и две «двойные». Это была седьмая встреча теннисисток – Гофф победила в третий раз. Это десятый титул в карьере Коко и третий в рамках турниров серии WTA1000.

Напомним, что Юлия Стародубцева вышла в основу соревнований в Нинбо.