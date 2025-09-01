Олег Шумейко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в интервью btu.org.ua оценила выступления на US Open на фоне недавней травмы на турнире в Цинциннати:

Последние три месяца были непростыми, и на US Open я ехала с мыслью пройти первый круг, ведь на двух предыдущих Major этого сделать не удалось. Поэтому каждый следующий шаг для меня – великая мотивация.

Каждый из трех сыгранных матчей на первой неделе US Open выдался по-своему напряженным и эмоциональным. Оцените свою игру в каждом из них и скажите, какой матч для вас был самым сложным?

Первый матч против Кэти Бултер завершился довольно спокойно от начала и до конца – наверное, один из самых гладких стартовых матчей на «мейджорах» в моей карьере (смеется).

Второй и третий были значительно сложнее. Самым трудным стал матч с Зейнеп Сьонмез – она играла очень сильно, напряжение держалось постоянно, и я знала, что не могу позволить себе расслабиться даже на один розыгрыш.

Вчерашнюю игру я начала неудачно. Мы с Сандрой (тренером) потом вспомнили мою игру против Сары Бейлек на Roland Garros – ощущения в первом сете были очень похожи. Она сказала об этом моему мужу еще во время игры, а я уже после её завершения.

И когда я играла второй сет, то радовалась уже самому факту, что независимо от результата сделала большой прогресс: начав игру неудачно, смогла перестроиться и действовать иначе. А то, что в итоге выиграла – это для меня особенно ценно, потому что не всегда легко изменить свою игру, когда с самого начала что-то не идет.

Поэтому все матчи были непростыми, но самым напряжённым для меня стал второй.

Напомним, что 1 сентября Костюк сыграет матч четвертого круга US Open.