Олег Гончар

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер, поделился мечтой сыграть с 20-кратным чемпионом турниров Grand Slam Роджером Федерером.

Синнер отметил, что хотел бы хотя бы раз сыграть с ним в официальном матче — чтобы понять, как это. По его словам, каждый игрок отличается не только стилем, но и подходом к игре. Он добавил, что игра Роджера во многом похожа на стиль Григора Димитрова, но это всё равно два разных теннисиста.

Итальянец вспомнил матч против Димитрова на Wimbledon 2025 года, в котором болгарин очень хорошо играл, активно менял ритм и находил слабые места соперника, особенно учитывая сочетание травяного покрытия и такого стиля. По словам Синнера, во время подготовки его команда много работала именно над этими аспектами, чтобы быть готовыми к подобным встречам в будущем.

Синнер добавил, что возможность сыграть с Федерером была бы для него большой честью. Он назвал Роджера, возможно, самым уникальным игроком всех времён, но отметил, что сам пришёл в тур слишком поздно.

