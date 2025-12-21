Федерер ответил, планирует ли вернуться в теннис в новой роли
Роджер задумывается о тренерской карьере
около 2 часов назад
Легендарный теннисист Роджер Федерер рассказал, задумывается ли он о тренерской карьере. Швейцарца цитирует btu.org.ua:
Когда-нибудь я с удовольствием вернусь сюда (интервью проходило в швейцарском национальном теннисном центре в Биле) в роли тренера на полный рабочий день. Думаю, мне есть что передать. Иногда молодые игроки бывают в растерянности, не знают, кого слушать, и для них совсем не лишним будет услышать от человека с опытом, что не обязательно иметь ответы на все, что путь не всегда понятен и что важно концентрироваться на том, что можно контролировать, – прежде всего на своем отношении к различным моментам и поведении.
Напомним, что Федерера включили в Международный зал теннисной славы.
