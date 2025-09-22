Олег Гончар

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который является 20-кратным чемпионом турниров Grand Slam и экс-первой ракеткой мира, заявил, что организаторы турниров ATP намеренно замедляют покрытие кортов, чтобы в финалы выходили Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Об этом он сказал в подкасте Энди Роддика, цитирует Corriere della Serra.

«Организаторы турниров стараются замедлить корты. Это выгодно игрокам, которым нужно выполнять выдающиеся удары, чтобы победить Синнера. На быстром корте достаточно нескольких точных ударов для победы. Организаторы думают: «Я бы предпочел видеть в финале Синнера и Алькараса». Это в некоторой степени работает на теннис». Роджер Федерер

Напомним, ранее Алькарас обыграл Синнера в финале US Open.