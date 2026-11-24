Синнер перенёс успешную операцию на колене.
Итальянец выбыл на три месяца
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно перенес операцию на правом колене. Хирургическое вмешательство прошло во вторник, 24 ноября, в Финляндии. Сообщает Rai Radio 1.
Во время процедуры врачи удлинили подвздошно-большеберцовый тракт, воспаление которого и провоцировало постоянные проблемы с коленом. Предполагаемый срок реабилитации спортсмена составит три месяца.
Из-за этой травмы итальянец остается вне игры уже более четырех месяцев.
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