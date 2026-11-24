Денис Седашов

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно перенес операцию на правом колене. Хирургическое вмешательство прошло во вторник, 24 ноября, в Финляндии. Сообщает Rai Radio 1.

Во время процедуры врачи удлинили подвздошно-большеберцовый тракт, воспаление которого и провоцировало постоянные проблемы с коленом. Предполагаемый срок реабилитации спортсмена составит три месяца.

Из-за этой травмы итальянец остается вне игры уже более четырех месяцев.

Польша, Япония, Бельгия – возможные соперники Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.