Владимир Кириченко

Известный австралийский теннисист Ник Кирьос (ATP №661) подтвердил, что выступит на Australian Open-2026.

Цитирует Кирьоса thetennisgazette.com.

«Так, я, ймовірно, якимось чином зіграю на Australian Open. Не зовсім впевнений, у яких ще турнірах братиму участь, але точно скажу «прощай» на Australian Open принаймні ще один раз. Чи буде наступний сезон останнім на турнірах ATP? Поки не знаю. Моє тіло… Це складно, бо я знаю, що потрібно, щоб виступати на високому рівні, і чи можу я витримати такі навантаження. Ось у чому складність».

В этом сезоне 30-летний австралиец сыграл всего на четырех турнирах из-за проблем с запястьем и коленом. Он выиграл один матч из пяти.

Напомним, накануне Australian Open проведут уникальный турнир с призом в один миллион долларов.