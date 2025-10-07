Накануне Australian Open проведут уникальный турнир с призом в миллион долларов
Участие в этом турнире подтвердил Карлос Алькарас
Фото: Getty Images
Организаторы Australian Open объявили о новом выставочном турнире Million Dollar 1 Point Slam, в котором любители смогут бросить вызов ведущим теннисистам мира и побороться за приз в 1 миллион австралийских долларов.
Соревнования пройдут накануне Australian Open-2026 в Мельбурне.
В турнире примут участие 10 любителей из Австралии и 22 профессионала, которые сыграют матчи с уникальным форматом — победитель будет определяться в одном розыгрыше, а право на подачу игроки будут решать в игре «камень-ножницы-бумага».
Своё участие уже подтвердил первая ракетка мира Карлос Алькарас.
