Украинка уступила Габриэле Кнутсон в двух сетах и не вышла в полуфинал турнира в Калдаш-да-Раинья
В четвертьфинале одиночного разряда турнира WTA 125 в португальском городе Калдиш-да-Раинья украинская теннисистка Дарья Снигур уступила представительнице Чехии Габриэле Кнутсон со счетом 4:6, 3:6.
Матч длился 87 минут, в течение которых Снигур не сделала ни одного эйса, допустила восемь двойных ошибок, реализовала три из шести брейк-пойнтов.
Для теннисисток это был второй матч в карьере. Прошлую игру выиграла Снигур.
Напомним, ранее Александра Олийныкова пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в итальянском Толентино.
