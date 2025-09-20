Олег Гончар

В четвертьфинале одиночного разряда турнира WTA 125 в португальском городе Калдиш-да-Раинья украинская теннисистка Дарья Снигур уступила представительнице Чехии Габриэле Кнутсон со счетом 4:6, 3:6.

Матч длился 87 минут, в течение которых Снигур не сделала ни одного эйса, допустила восемь двойных ошибок, реализовала три из шести брейк-пойнтов.

Для теннисисток это был второй матч в карьере. Прошлую игру выиграла Снигур.

Напомним, ранее Александра Олийныкова пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в итальянском Толентино.