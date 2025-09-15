Снигур вышла во второй круг турнира в Португалии
Украинка одержала победу в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (193 WTA) с победы начала выступление на хардовом турнире серии WTA 125 в Калдаш-да-Раинья (Португалия).
В первом раунде украинка в двух сетах обыграла француженку Жюли Белгравер (241 WTA).
Эта победа стала для Снигур первой за последние полтора месяца.
WTA 125. Португалия. Хард. 1/16 финала
Жюли Белгравер (Франция) – Дарья Снигур (Украина) – 4:6, 1:6
Во втором круге украинка сыграет с победительницей матча Лина Глушко — кристина дмитрук.
