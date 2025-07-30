Олег Шумейко

Дарья Снигур (WTA, 193) во втором круге турнира серии Challenger в польской Варшаве обыграла Диан Парри (WTA, 109) 4:6, 6:4, 6:4.

За 2 с половиной часа на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из пятнадцати и 6 раз ошиблась при подаче. Француженка сделала 4 эйса, 4 брейка и 4 «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.

В четвертьфинале Снигур встретится с четвертой сеяной Викторией Голубич.

Напомним, что Даяна Ястремская и Марта Костюк вышли в третий круг турнира в Монреале.