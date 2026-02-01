Снигур победила Калинину в украинском дерби в квалификации турнира WTA
Дарья продолжит путь в основу соревнований в Румынии
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Дарья Снигур (WTA, 136) в полуфинале квалификации турнира серии WTA250 в румынском Клуж-Напоке обыграла Ангелину Калинину (WTA, 179) 6:3, 6:1.
За час с четвертью на корте Дарья дважды подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из восьми и дважды ошиблась при подаче. Ангелина сделала 2 эйса и одну «двойную». Это была вторая встреча теннисисток – Калинина проиграла обе игры.
В финале отбора Снигур сыграет с Аленой Большовой (WTA, 234).
