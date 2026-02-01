Рыбакина — чемпионка Australian Open-2026: обзор финального матча
Казахстанская теннисистка одержала победу в трех сетах
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана стала чемпионкой Australian Open-2026 в женском одиночном разряде.
В финальном матче хардового турнира серии Большого шлема она в трех сетах одолела лидера мирового рейтинга WTA арину соболенко из Беларуси — 6:4, 4:6, 6:4.
Ярчайшие моменты матча:
