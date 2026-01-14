Дарья Снигур в интервью champion.com.ua высказалась о победе над Карсон Брэнстайтен во втором круге квалификации Australian Open:

Главная идея этого матча — заставить соперницу двигаться как можно больше, играть в активный теннис. После победы в первом сете чувствовала, что могу её дожать. И вторая партия шла по моему сценарию. Сразу после смены мячей на новые я сделала укороченный, который она побежала догонять и неудачно отыграла.

Из-за этого она взяла медицинский таймаут и вскоре судья сказала мне, что соперница хочет сняться. Однако нужно было дождаться подтверждения от физиотерапевта, что впоследствии и произошло. Надо отметить, что она вышла на матч с затейпированным плечом.

Изменения в тренерском штабе? Расскажу после финала квалификации.