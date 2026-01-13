В Мельбурне продолжается квалификационный раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису. После выхода Юлии Стародубцевой на следующий этап отбора успешный старт оформили еще две украинские спортсменки – Дарья Снигур и Ангелина Калинина.

Дарья Снигур, которая ныне занимает 136-ю позицию в рейтинге WTA, в первом круге квалификации победила польскую теннисистку Катажину Каву. Матч длился 1 час 28 минут и завершился победой украинки в трех сетах – 6:1, 2:6, 6:2.

В этом матче Снигур не выполнила ни одного эйса, зато допустила только одну двойную ошибку, тогда как её соперница допустила шесть. Украинка реализовала 8 из 13 брейкпоинтов, что стало одним из ключевых факторов победы.

Ангелина Калинина, занимающая 178-е место в мировом рейтинге, провела почти двухчасовой матч против представительницы Тайваня Джоанны Гарланд. Украинская теннисистка уверенно закрыла игру в двух сетах – 7:5, 6:2, остановив соперницу, которая накануне выиграла турнир серии WTA 125 в Канберре.

Несмотря на меньшее количество подач на вылет, Калинина значительно лучше действовала на приеме и допустила всего две двойные ошибки против шести у Гарланд. Также украинка эффективнее использовала брейкпоинты – 4 из 14, тогда как её оппонентка реализовала лишь один шанс из семи.

В следующем круге квалификации Дарья Снигур сыграет против канадской теннисистки Карсон Бренстайн, которая занимает 179-е место в рейтинге WTA. Ангелине Калининой будет противостоять представительница Нидерландов Анук Куверманс, 192-я ракетка мира.

Также напомним, что в основной сетке турнира гарантировано сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олийныкова.



Australian Open 2026. Женщины. Квалификация. Первый круг

Дарья Снигур (Украина, 136) – Катажина Кава (Польша, 134) 2:1 (6:1, 2:6, 6:2)

Ангелина Калинина (Украина, 178) – Джоанна Гарланд (Тайвань, №117 WTA) 2:0

7:5, 6:2