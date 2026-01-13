Снигур выиграла первый матч в квалификации Australian Ope
Украинка победила соперницу в трех сетах
около 14 часов назад
Дарья Снигур / Фото: j48tennis.ne
В первом раунде квалификации Australian Open украинка Дарья Снигур (WTA 136) победила польку Катаржину Каву (WTA 135).
Матч завершился победой Снигур со счетом 6:1, 2:6, 6:2.
Поединок длился 88 минут, за которые Снигур не подала ни одного эйса, тогда как у соперницы был один эйс. При этом Дарья допустила одну двойную ошибку против шести у соперницы.
При этом Снигур реализовала восемь из 13 брейков против пяти из семи у соперницы.
Ранее во второй круг квалификации также вышли Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.