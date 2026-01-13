Олег Гончар

В первом раунде квалификации Australian Open украинка Дарья Снигур (WTA 136) победила польку Катаржину Каву (WTA 135).

Матч завершился победой Снигур со счетом 6:1, 2:6, 6:2.

Поединок длился 88 минут, за которые Снигур не подала ни одного эйса, тогда как у соперницы был один эйс. При этом Дарья допустила одну двойную ошибку против шести у соперницы.

При этом Снигур реализовала восемь из 13 брейков против пяти из семи у соперницы.

Ранее во второй круг квалификации также вышли Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.