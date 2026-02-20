Снигур с «бубликом» вышла в полуфинал турнира в Португалии
Украинка отдала второй сеяной только 1 гейм
1 день назад
Фото: Getty Images
Дарья Снигур (WTA, 133) в четвертьфинале турнира серии Challenger в Португалии победила вторую сеяную Синью Краус (WTA, 102) 6:1, 6:0.
За час на корте украинка трижды подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из девяти и дважды ошиблась при подаче. Австрийка сделала 1 брейк и одну «двойную». Это была вторая встреча теннисисток – в 2024 году Дарья одержала победу в четвертьфинале квалификации Australian Open.
В полуфинале Снигур сыграет с третьей сеяной соревнований Сюзан Ламенс (WTA, 109).
Известен соперник сборной Украины в Кубке Дэвиса.
Поделиться