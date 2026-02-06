Олег Гончар

Украинские теннисистки Александра Олийныкова и Дарья Снигур не смогли выйти в финал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, уступив в полуфинальных матчах.

Олийныкова (WTA 91), в напряжённом матче проиграла первой сеяной британке Эмме Радукану (WTA 30) — 5:7, 6:3, 3:6. Поединок длился 169 минут. Украинка не выполнила ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Это была первая личная встреча теннисисток.

Турнир в Клуж-Напоке стал для 25-летней Олийныковой дебютным на уровне WTA. В четвертьфинале она обыграла китаянку Ван Синьюй.

Снигур (WTA 144) во втором полуфинале уступила румынке Соране Кырсте (WTA 36) — 0:6, 3:6. Матч длился 57 минут. Украинка не подала ни одного эйса, сделала одну двойную ошибку и не использовала два брейк-пойнта.

Отметим, что для Снигур это был первый полуфинал в карьере на турнирах WTA-тура.