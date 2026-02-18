Снигур победила на старте турнира серии в Португалии
Дарья в двух сетах обыграла словачку Грунчакову
Дарья Снигур (WTA, 133) в первом круге турнира серии Challenger в Португалии обыграла Викторию Грунчакову (WTA, 218) 6:1, 6:1.
Менее чем за час на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из десяти и 1 раз ошиблась при подаче. Словачка сделала 6 эйсов, 1 брейк и 2 «двойные». Это была четвертая встреча теннисисток – Дарья победила в четвертый раз.
Следующей соперницей Снигур станет британка Найкта Бейнс (WTA, 391).
Напомним, что Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Дубае.
