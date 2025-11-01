Подрез остановилась в шаге от финала турнира во Франции
Украинка в двух сетах уступила четвертой сеяной Питерс
38 минут назад
Фото: btu.org.ua
Вероника Подрез (WTA, 317) в полуфинале турнира серии ITF35 во Франции уступила четвертой сеяной Анус Петерс (WTA, 334) 4:6, 3:6.
За час пребывания на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 3 брейк-поинта из девяти и трижды ошиблась при подаче. Нидерландка сделала 2 эйса, 5 брейков и 3 «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
Напомним, что Дарья Снигур достигла полуфинала турнира в Глазго.
