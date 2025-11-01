Снигур сыграет в финале турнира в Глазго
Украинка одержала победу в трех сетах
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (165 WTA) вышла в финал турнира ITF W75 в Глазго (Шотландия).
В полуфинальном матче Снигур в трех сетах обыграла немку Мону Бартель (198 WTA) — 2:6, 6:4, 6:4. Поединок длился 1 час 37 минут.
В решающем матче за титул Дарья встретится со швейцаркой Сьюзан Бандекки (198 WTA). Финал состоится 2 ноября.
Снигур одержала разгромную победу на пути в полуфинал турнира в Великобритании.
