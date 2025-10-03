Снигур вышла в полуфинал турнира ITF W75 в Братиславе
Украинка победила Катарину Кужмову в четвертьфинале
около 1 часа назад
Дарья Снигур
В четвертьфинале турнира ITF W75 в Братиславе украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 184) выиграла у представительницы Словакии Катарины Кужмовой (WTA 382) со счетом 6:3, 7:6.
Матч между теннисистками длился 88 минут, за которые Снигур ни разу не подала на вылет и сделала две двойные ошибки.
Снигур 4 октября сыграет с нейтральной теннисисткой Александрой Корнеевой (WTA 191).
Напомним, в предыдущем раунде Снигур победила Юлию Паштикову.
Поделиться