Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Словакии
Украинка в двух сетах разобралась с представительницей Чехии Паштиковой
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Дарья Снигур (WTA, 184) во втором круге турнира серии ITF75 в словацкой Братиславе обыграла Юлию Паштикову (WTA, 834) 6:2, 6:4.
За час на корте украинка реализовала 5 брейк-поинтов из тринадцати. Чешка сделала 4 эйса, 2 брейка и две «двойные». Это была первая официальная встреча теннисисток.
Напомним, что Марта Костюк дошла до 1/8 финала турнира WTA1000 в Пекине.
Поделиться